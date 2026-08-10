Тайфун "Дельфін" вдарив по Китаю: такої стихії ще не було (фото)

Наслідки негоди / © Associated Press

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На сході Китаю за добу евакуювали понад мільйон осіб через тайфун «Дельфін», що приніс проливні дощі та сильний вітер. У країні попереджають про загрозу повені та зсувів ґрунту.

Про це пише The Guardian.

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У Шанхаї до вечора 9 серпня було евакуйовано 215 600 осіб. Метеостанція в центрі міста зафіксувала найвищий рівень опадів за 24 години за останні понад 150 років.

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Наслідки негоди / © Associated Press

Аеропорт Шанхая скасував близько 1500 рейсів та евакуював понад 30 тисяч пасажирів. Шанхайський порт Яншань перемістив з причалів понад 500 малих і середніх суден в укриття.

Кілька днів інтенсивних дощів, аж до 12 серпня, можуть спричинити масштабні повені та зсуви ґрунту, тому влада закликала людей залишатися в приміщеннях під час злив.

Наслідки негоди / © Associated Press

Нагадаємо, науковці з Японії заявили, що температура поверхні океану суттєво впливає на інтенсивність тайфунів у західній частині Тихого океану. Нове дослідження показало, що через глобальне потепління екстремально сильні шторми у майбутньому можуть виникати частіше.

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