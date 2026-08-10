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Тайфун "Дельфін" вдарив по Китаю: такої стихії ще не було (фото)
За попереднім прогнозом синоптиків, тайфун «Дельфін» може лютувати понад 15 днів.
На сході Китаю за добу евакуювали понад мільйон осіб через тайфун «Дельфін», що приніс проливні дощі та сильний вітер. У країні попереджають про загрозу повені та зсувів ґрунту.
Про це пише The Guardian.
У Шанхаї до вечора 9 серпня було евакуйовано 215 600 осіб. Метеостанція в центрі міста зафіксувала найвищий рівень опадів за 24 години за останні понад 150 років.
Аеропорт Шанхая скасував близько 1500 рейсів та евакуював понад 30 тисяч пасажирів. Шанхайський порт Яншань перемістив з причалів понад 500 малих і середніх суден в укриття.
Кілька днів інтенсивних дощів, аж до 12 серпня, можуть спричинити масштабні повені та зсуви ґрунту, тому влада закликала людей залишатися в приміщеннях під час злив.
Нагадаємо, науковці з Японії заявили, що температура поверхні океану суттєво впливає на інтенсивність тайфунів у західній частині Тихого океану. Нове дослідження показало, що через глобальне потепління екстремально сильні шторми у майбутньому можуть виникати частіше.