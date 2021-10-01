Тайфун паралізував Токіо: скасовані рейси, темінь у будинках та масова евакуація 

Місцева влада просить жителів залишити свої будинки.
Потужний тайфун "Міндулле" накрив Токіо. Через стихію було скасовано 357 авіарейсів, а без світла залишилися жителі понад 6 тисяч домівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.
Крім цього, в результаті негоди було скасоване поромне сполучення в Токійській затоці та перекрито кілька залізничних сполучень між Токіо та містом Нагоя.
Відомо, що тайфун вже поруч з островом Хонсю та зі швидкістю 35 кілометрів на годину прямує на північний схід.
Пориви вітру досягають в центрі атмосферного вихору 60 метрів в секунду.
Очікується, що основний удар тайфун завдавдасть на префектуру Тіба, тож місцева влада звертається до жителів міста Кацуура з проханням покинути свої будинки. Наразі до евакуації готуються майже 7 тисяч осіб.
Як повідомлялося, наприкінці липня в Токіо, де відбувалася Олімпіада-2020, накрив потужний тайфун. Через негоду у столиці Японії скасували всі авіарейси.