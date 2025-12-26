Таїланд і Камбоджа почали переговори щодо припинення боїв

Камбоджа та Таїланд почали переговори / © Associated Press

На прикордонному контрольно-пропускному пункті в середу, 24 грудня, представники Таїланду та Камбоджі розпочали чотириденні переговори, головною метою яких є припинення зіткнень між двома країнами.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, зустріч у тайській провінції Чантабурі опинилася під загрозою зриву після того, як камбоджійська сторона наполягла на перенесенні переговорів на нейтральну територію.

Водночас уряд Камбоджі оприлюднив фотографію двох делегацій у скромно облаштованій переговорній залі та заявив, що зустріч усе ж стартувала. Її метою, за словами офіційного Пномпеня, є «забезпечити припинення бойових дій», відновити стабільність і «сприяти швидкому поверненню до нормального життя».

Цього місяця давній прикордонний конфлікт між Таїландом і Камбоджею знову загострився, що призвело до зриву попереднього перемир’я. За наявною інформацією, внаслідок бойових дій загинуло понад 40 людей, а близько мільйона осіб були змушені залишити свої домівки.

Очікується, що переговорний процес триватиме до 27 грудня. Речник Міністерства оборони Таїланду Сурасант Конгсірі заявив журналістам, що Бангкок «дуже сподівається, що зустріч матиме позитивні результати».

Водночас він зауважив, що успіх перемовин безпосередньо залежатиме від щирості камбоджійської сторони — як у заявах, так і в конкретних діях.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв телефоном з лідерами Таїланду та Камбоджі, які начебто домовилися припинити бойові дії на кордоні та повернутися до угоди про припинення вогню.

Ми раніше інформували, що Таїланд вдарив авіацією по позиціях збройних сил Камбоджі поблизу кордону між двома країнами.