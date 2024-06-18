Таїланд першим в Південно-Східної Азії легалізує одностатеві шлюби

Таїланд стане лише третім місцем в Азії, де дозволено шлюбну рівність.

Таїланд стане першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізує одностатеві шлюби після того, як Сенат королівства схвалив законопроект про рівність шлюбів.

Про це пише CNN.

Сенат переважною більшістю проголосував за ухвалення законопроекту після остаточного читання. Загалом 130 сенаторів проголосували за. Лише четверо депутатів виступили проти законопроекту.

Водночас законопроект все ще вимагає схвалення короля, перш ніж шлюбна рівність стане реальністю в Таїланді, але цей процес вважається формальністю. Закон набуде чинності через 120 днів після публікації в Королівській газеті.

Результати голосування означають, що Таїланд стане лише третім місцем в Азії, де дозволено шлюбну рівність після того, як Тайвань легалізував одностатеві шлюби 2019 року, а Непал - 2023 року.

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"Законопроект є величезним кроком уперед для прав ЛГБТК+ у Таїланді", — сказав засновник неурядової організації, яка проводить кампанію за рівність ЛГБТК+ у Таїланді Паньяпхон Піхаткхунарнон.

"Потенційний вплив цього законопроекту величезний. Це не лише змінило б життя незліченних пар, але й сприяло б більш справедливому та справедливому суспільству для всіх", - мовиться в повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт надає парам ЛГБТК+ ті ж юридичні права та визнання, що й гетеросексуальним парам, включаючи права щодо спадкування, усиновлення та прийняття рішень щодо охорони здоров’я.

"Окрім юридичних наслідків, ухвалення цього законопроекту надішле потужне повідомлення про прийняття та включення", — сказав Паньяфон.

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