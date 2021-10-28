Тайка обурилась, що не знала про ремонтні робити на будинку, і перерізала трос малярам на 26 поверсі

Тепер жінку звинувачують у зумисному вбивстві і пошкодженні майна.
Трагедією мало не обернулася спроба двох малярів зафарбувати тріщину на зовнішній стіні висотки на Таїланді.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Мешканка будинку, розлючена, що її не попередили про технічні роботи - просто відрізала їм одну з допоміжних мотузок. Хлопці повисли на висоті 26 поверху, не в змозі спуститися. На відео вони благають подружжя з 26 поверху запустити їх на балкон, аби вибратися з пастки. Пара таки врятувала малярів.
А от жінку, яка перерізала мотузку, тепер звинувачують у зумисному вбивстві і пошкодженні майна.
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