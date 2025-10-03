Тайвань обмежить імпорт російської нафти після звинувачень у рекордних закупівлях

Прапор Тайваню / © The National Interest

Уряд Тайваню закликав місцеві компанії зменшити обсяги імпорту російської нафти та нафтопродуктів, а відтак Кремль втратить мільярдні доходи.

У МЗС Тайваню заявили, що цей крок спрямований на дотримання міжнародних санкцій.

У відомстві наголосили, що ще з 2023 року державні підприємства Тайваню припинили закупівлю російської сирої нафти. Водночас певні види нафтохімічної сировини поки що залишаються поза санкційними обмеженнями.

Міністерство підкреслило, що Тайвань і надалі координуватиме свої дії з США, Євросоюзом та іншими партнерами. «Якщо міжнародні союзники введуть нові заборони, ми приєднаємось до них без зволікань», — йдеться у заяві.

Також у Тайбеї нагадали, що після початку широкомасштабної війни РФ проти України було встановлено суворий контроль за експортом високих технологій. До так званого «чорного списку» внесли понад 3300 російських компаній.

Раніше повідомлялося, що очільник Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв не нападати на Тайвань, поки Дональд Трамп залишатиметься президентом США.

Ми раніше інформували, що премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що довгострокові контракти з Росією на постачання нафти та газу є найнадійнішими, а відмова від них призведе до підвищення цін для угорських родин.