Тайвань отримала від США модернізовані винищувачі на тлі загострення з Китаєм

Тайвань отримала від США модернізовані винищувачі на тлі загострення з Китаєм

Також Тайвань замовила у Сполучених Штатів ще 66 нових F-16V, постачання яких очікується в 2023 році.

Тайвань ввела в експлуатацію 64 винищувачі F-16V, модернізованих за допомогою Сполучених Штатів. Частково визнана острівна держава посилює свої оборонні можливості перед обличчям постійних загроз з боку Китаю, який вважає її частиною своєї території.

Про це інформує Focus Taiwan.

Президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що введення в експлуатацію модернізованих F-16V посилить сучасні бойові можливості Тайваню і свідчить про міцне партнерство зі Сполученими Штатами.

Програма на суму майже $4 млрд передбачає заміну всіх застарілих американських літаків F-16 A/B на версію F-16V (Viper). Модернізацію винищувачів провела компанія Lockheed Martin Corp разом з Тайванською аерокосмічною агенцією (AIDC).

На додаток до програми модернізації, яка все ще триває, Тайвань замовила у Сполучених Штатів ще 66 нових F-16V, постачання яких очікується в 2023 році.

Зазначимо, що Вашингтон дотримується політики "Єдиного Китаю" і офіційно визнає лише владу у Пекіні, але дозволяє неформальні відносини та оборонні зв’язки з Тайбеєм, що, звісно, викликає лють у КНР.

Як повідомляє АР, речник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь підтвердив протидію Китаю офіційним контактам між Тайванем і США. Він висловив сподівання, що Вашингтон "буде обережним зі своїми словами та діями щодо тайваньського питання".

Чому ворогують Тайвань і Китай: історична довідка

Тайвань і навколишні острови контролюються частково визнаною Китайською Республікою. Свої права на острів заявляє КНР, з точки зору якої Тайвань входить в однойменну адміністративну одиницю Китаю.

У 1949 році, зазнавши поразки у Громадянській війні від військ Мао Цзедуна, глава уряду Республіки Китай Чан Кайши сховався на Тайвані. Разом з ним туди перебралися його партія Гоміньдан, адміністрація та парламент.

У 1971 році Республіка Китай поступилася місцем в ООН Китайській Народній Республіці — з того часу ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР на чолі з комуністами як над материковим Китаєм, так і над Тайванем.

Протистояння між КНР і Китайською Республікою неодноразово призводило до збройних сутичок. Офіційний Пекін вважає владу Тайваню сепаратистами. Тайбей же спочатку не визнавав владу Комуністичної партії і претендував на відновлення свого контролю над усім Китаєм. Хоча в останні десятиліття влада Тайваню вже не декларує таких претензій, намагаючись відстояти хоча б суверенітет острова.

Нещодавно відносини Тайбею і Пекіна знову загострилися. 3 жовтня китайські військові літаки наблизилися до Тайваню.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін запропонував острову мирно приєднатися до КНР. На що президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що острів не зігнеться під китайським тиском та буде продовжувати свою оборону.

Раніше американський адмірал, командувач військових сил США Азіатсько-Тихоокеанського регіону Філіп Девідсон заявляв, що Китай може захопити Тайвань протягом найближчих шести років.