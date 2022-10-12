Тайвань попередив, що Китай вивчає досвід війни РФ в Україні для розробки власної стратегії

У Тайвані попереджають, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією на чолі з Путіним, для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.

Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун вважає, що розробка Китаєм власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню включатиме використання безпілотників та психологічний тиск.

Про це таку заяву Чень Мін-Тун зробив під час виступу в парламенті Тайваню, повідомляє Reuters.

Своєю чергою, Тайвань, за його словами, ретельно вивчає уроки війни в Україні, щоб належним чином відреагувати, якщо Китай застосує проти них силу.

Також читайте Армія США захищатиме Тайвань у разі агресії Китаю - Байден

"Цього року комуністичні військові запозичили досвід російсько-української війни, щоб розвинути "гібридну війну" проти Тайваню та посилити свою бойову підготовку", - сказав Чень.

Він нагадав, що Китай, керівництво якого вважає острів своєю територією, після серпневих навчань розширив "сіру зону" та гібридну діяльність проти Тайваню, особливо з використанням безпілотників.

У Тайвані переконані, що військова кампанія Китаю в "сірій зоні" передбачає нерегулярну тактику виснаження супротивника, не вдаючись до відкритого бою, наприклад, польоти в зону протиповітряної оборони Тайваню та змушення військово-повітряних сил Тайваню активізуватися.

Нагадаємо, 1 вересня 14 китайських винищувачів пролетіли через серединну лінію Тайванської протоки.

Читайте також: