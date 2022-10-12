Тайвань попередив, що Китай вивчає досвід війни РФ в Україні для розробки власної стратегії

У Тайвані попереджають, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією на чолі з Путіним, для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.
Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун вважає, що розробка Китаєм власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню включатиме використання безпілотників та психологічний тиск.
Про це таку заяву Чень Мін-Тун зробив під час виступу в парламенті Тайваню, повідомляє Reuters.
Своєю чергою, Тайвань, за його словами, ретельно вивчає уроки війни в Україні, щоб належним чином відреагувати, якщо Китай застосує проти них силу.
"Цього року комуністичні військові запозичили досвід російсько-української війни, щоб розвинути "гібридну війну" проти Тайваню та посилити свою бойову підготовку", - сказав Чень.
Він нагадав, що Китай, керівництво якого вважає острів своєю територією, після серпневих навчань розширив "сіру зону" та гібридну діяльність проти Тайваню, особливо з використанням безпілотників.
У Тайвані переконані, що військова кампанія Китаю в "сірій зоні" передбачає нерегулярну тактику виснаження супротивника, не вдаючись до відкритого бою, наприклад, польоти в зону протиповітряної оборони Тайваню та змушення військово-повітряних сил Тайваню активізуватися.
Нагадаємо, 1 вересня 14 китайських винищувачів пролетіли через серединну лінію Тайванської протоки.
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