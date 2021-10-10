Тайвань різко відповіла на пропозицію Китаю про "возз'єднання": чому ворогують ці країни

Тайвань різко відповіла на пропозицію Китаю про "возз'єднання": чому ворогують ці країни

Тайбей і Пекін ворогують вже понад 70 років.

Президентка Тайваню Цай Інвень відреагувала на пропозицію очільника Китаю Сі Цзіньпіна мирно приєднатися до КНР.

Про це інформує The Guardian.

На тлі військових провокацій Пекіна Цай Інвень заявила, що народ Тайваню не зігнеться під китайським тиском та буде продовжувати свою оборону.

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"Ми продовжимо зміцнювати нашу національну оборону та демонструвати свою рішучість захищати себе, щоб ніхто не зміг змусити Тайвань піти тим шляхом, що намітив для нас Китай. Не має бути абсолютно жодних ілюзій щодо того, що тайванський народ скориться перед тиском", — сказала лідерка Тайваню.

За її словами, Пекін пропонує Тайваню шлях без вільного та демократичного способу життя і без суверенітету для 23 мільйонів людей.

Своєю чергою міністраоборони Тайваню Чіу Куо Чен заявляв, що небезпека збройного конфлікту в Тайванській протоці зараз найвища за останні 40 років. Так, 3 жовтня китайські військові літаки наблизилися до Тайваню.

Тайвань vs Китай: історична довідка

Тайвань і навколишні острови контролюються частково визнаною Китайською Республікою. Свої права на острів заявляє КНР, з точки зору якої Тайвань входить в однойменну адміністративну одиницю Китаю.

У 1949 році, зазнавши поразки у Громадянській війні від військ Мао Цзедуна, глава уряду Республіки Китай Чан Кайши сховався на Тайвані. Разом з ним туди перебралися його партія Гоміньдан, адміністрація та парламент.

У 1971 році Республіка Китай поступилася місцем в ООН Китайській Народній Республіці — з того часу ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР на чолі з комуністами як над материковим Китаєм, так і над Тайванем.

Протистояння між КНР і Китайською Республікою неодноразово призводило до збройних сутичок. Офіційний Пекін вважає владу Тайваню сепаратистами. Тайбей же спочатку не визнавав владу Комуністичної партії і претендував на відновлення свого контролю над усім Китаєм. Хоча в останні десятиліття влада Тайваню вже не декларує таких претензій, намагаючись відстояти хоча б суверенітет острова.

Раніше американський адмірал, командувач військових сил США Азіатсько-Тихоокеанського регіону Філіп Девідсон заявляв, що Китай може захопити Тайвань протягом найближчих шести років.

Українка, що живе у Тайвані, розповіла, чим цікава ця країна та що вражає найбільше Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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