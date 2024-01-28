Тайвань виявився одним з головних постачальників верстатів для російського ВПК — ЗМІ

Попри санкції, з Тайваню продовжують постачати до Росії верстати для військової промисловості.

Попри введені санкції, Тайвань є одним з лідерів поставок верстатів для військової промисловості Росії.

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Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider та тайванського видання тайванського The Reporter.

Проти Росії ввели велику кількість санкцій після повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року. Тайвань, який є одним з найбільших у світі виробників електроніки та мікрочіпів, приєднався до більшості санкцій проти РФ.

Однак, як зʼясували ЗМІ, з Тайваню продовжують постачати до Росії верстати для металообробки, які використовуються у військовій промисловості. Попри те, що місцева адміністрація заборонила такі поставки, верстати продовжують потрапляти до Росії через треті країни, переважно через Туреччину.

Посередники та виробники отримують великі прибутки через систему перепродаж. ЗМІ пишуть, що верстати, вартість яких від 60 до 180 тисяч доларів, через посередників у третіх країнах продали російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки Корпорація "Комета" в Москві вже за мільйон доларів.

Співробітник промислової асоціації Тайваню, який побував на виставці обладнання у континентальному Китаї у 2023 році, на правах анонімності повідомив журналістам, що на тлі низького через кризу попиту з боку Китаю виставку було заповнено російськими покупцями, готовими купувати верстати на місці та за готівку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ залежить від артснарядів КНДР і не здатна вести війну понад два роки.

Крім того, ми раніше інформували, що росіян щодня готують до війни проти Європи, німецькі експерти попередили про загрозу.

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