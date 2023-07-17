Тайвань зафіксував рекордну кількість китайських військових кораблів у водах навколо острова

Наприкінці минулого тижня у водах навколо Тайваню було помічено рекордні 16 китайських військових кораблів за 24 години, повідомило міністерство оборони острова. Це, на думку аналітиків, є останньою ознакою кампанії залякування Тайбею з боку правлячої Комуністичної партії Китаю.

Про це пише CNN.

Діяльність військово-морських сил Народно-визвольної армії протягом 24 годин, що закінчилася о 6 годині ранку за місцевим часом у суботу, 15 липня, була наслідком навчань, які відбулися на початку минулого тижня і в ході яких десятки військових літаків Китаю пролетіли повз середню лінію Тайванської протоки і потрапили до ключових регіонів зони ідентифікації повітряної оборони Тайваню.

Протягом 72 годин в середині минулого тижня 73 літаки військово-морських сил Народно-визвольної армії або перетнули середню лінію Тайванської протоки — неформальну демаркаційну точку, яку Пекін не визнає, але до недавнього часу в основному дотримувався, — або потрапили до південно-східних чи південно-західних частин авіаційної зони ідентифікації повітряної оборони острова.

Протягом трьох наступних днів було повідомлено про дев'ять суден військово-морських сил Народно-визвольної армії в акваторії навколо Тайваню.

16 китайських суден навколо Тайваню з 14 по 15 липня стали найбільшою кількістю з того часу, як Міністерство оборони острова почало щоденно надавати оновлення про активність військово-морських сил Народно-визвольної армії навколо острова у серпні 2022 року.

“Це наростаючі військові зусилля”, — повідомив Карл Шустер, аналітик з Гаваїв та колишній директор операцій у спільному центрі розвідки Північного командування США в Тихоокеанському регіоні.

Військові операції свідчать про подвійні зусилля Пекіна, зазначив він.

По-перше, постійна активність військово-морських сил Народно-визвольної армії навколо острова створює ряд можливих маршрутів нападу, для яких треба розробляти системи оборони, а по-друге, це “практика, репетиція і тренування для “моменту”, якщо він настане”, — сказав Шустер.

Цим “моментом” може бути можливий вторгнення Китаю на Тайвань.

Комуністична Партія Китаю, яка перебуває при владі, претендує на самоврядну демократію, розглядаючи її як свою територію, хоча ніколи не контролювала її, і протягом десятиліть намагалася дипломатично ізолювати острів. Пекін не виключає можливості використання сили для захоплення острова.

Китайські державні медіа 16 липня хвалили морську активність, зауважуючи, що військово-морські сили Народно-визвольної армії “побили рекорд кількості суден, задіяних у навчаннях у цьому регіоні”, повідомляє Global Times.

“Аналітики заявили 16 липня, що останні інтенсивні навчання демонструють здатність Народно-визвольної армії до оточення острова”, — повідомляється в статті Global Times.

Ані Міністерство оборони Тайваню, ані стаття у виданні Global Times не наводять деталей про те, які військові кораблі військово-морських сил Народно-визвольної армії знаходилися у водах навколо Тайваню.

Проте китайські державні медіа заявили, що навчання військово-морських сил Народно-визвольної армії “імовірно включали тренування амфібійного десанту”, а стаття супроводжувалася фотографією амфібійного десантного корабля ВМС, яка, за їхніми словами, була зроблена “під час недавніх тренувань з реальних бойових дій”.

Шустер вважає, що військово-морські сили Народно-визвольної армії продовжуватимуть збільшувати тиск на Тайвань.

“Ми побачимо більше подібних навчань, а в наступному році вони будуть більш складними і масштабнішими за участю військових підрозділів і розмахом їх дій”, — сказав він.

Нагадаємо, китайський військовий корабель 3 червня влаштував провокацію з американським есмінцем USS Chung-Hoon у Тайванській протоці – він двічі наблизився до корабля США, створивши загрозу зіткнення.

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