Тайвань зафіксував у небі китайські повітряні кулі – вони пролетіли поблизу авіабази

Міністерство оборони Тайваню зафіксувало над островом три китайські повітряні кулі – вони пролетіли поблизу авіабази Військово-повітряних сил країни.

Про це пише Reuters.

Три китайські повітряні кулі пролетіли над Тайванем у вівторок, 2 січня. Ще одну зафіксували над Тайванською протокою. Вони перебували на відстані 194 км, 296 км і 294 км на південний захід від Чін Чуань Кан, де розташована база Військово-повітряних сил Тайваню.

Згодом вони зникли у різних точках. У Міноборони відмовилося відповідати на запитання про точне призначення повітряних куль, проте, ймовірно, вони були метеорологічними.

"Можливість Китаєм використовувати повітряні кулі для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому 2023 року, коли США збили, за їх словами, китайську повітряну кулю для спостереження. Китай заявив, що повітряна куля була цивільним судном, яке випадково заблукало", - пише Reuters

Напередодні президентських і парламентських виборів, які відбудуться 13 січня, Тайвань перебуває у стані підвищеної готовності до дій Китаю, як військовоих, так і політичних. Китай вважає острів своєю територією.

У оборонному відомстві Тайваню заявили, що вони "уважно стежать і належним чином реагують" на повітряні кулі та збирають інформацію про їхній шлях.

За останні чотири роки Китай активізував військову активність навколо Тайваню, і китайські винищувачі та військові кораблі тепер регулярно діють у протоці.

Нагадаємо, 31 грудня у своїй новорічній промові голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" Китаю з Тайванем неминуче.

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