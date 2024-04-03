Тайвань здригнувся від потужного землетрусу: зруйновані будинки, є загиблі (фото, відео)

На острові зруйновані десятки будинків і стався зсув ґрунту.

На Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років, який спричинив масштабні руйнування. Наразі відомо про чотирьох загиблих та понад 50 постраждалих.

Про це повідомляють Aljazeera та Reuters.

Тайвань сколихнув землетрус магнітудою від 7,2 до 7,7. Підземні поштовхи призвели до руйнувань десятків будівель, а у східній частині острова стався зсув ґрунту.

Епіцентр землетрусу, за даними Геологічної служби США, був за 18 км на південь від тайванського міста Хуалянь. Трясло і в столиці Тайбеї.

Приблизно через 15 хв. після основного землетрусу відчувалася серія поштовхів протягом години. Як попередила місцева влада, афтершоки можуть тривати протягом наступних трьох-чотирьох днів.

За даними Reuters, внаслідок землетрусу загинули щонайменше чотири людини, ще понад 50 постраждали. Близько 20 людей опинилися заблокованими у зруйнованих будівлях. Там тривають рятувальні роботи.

Після землетрусу для Японії та Філіппін було оголошено загрозу цунамі, але попередження було скасовано.

Землетрус на Тайвані став найсильнішим на острові від часу землетрусу 1999 року, внаслідок якого загинули 2400 людей.

Повідомляється, що тайванська система оповіщення, яка зазвичай видає попередження за кілька хвилин до землетрусу, цього разу не спрацювала вчасно.

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Руйнування внаслідок землетрусу на Тайвані / Фото: Associated Press

Землетрус на Тайвані / Скриншот з відео

Землетрус на Тайвані / Скриншот з відео

Землетрус на Тайвані і зсув ґрунту внаслідок нього / Скриншот з відео

На Тайвані стався найпотужніший за 25 років землетрус: відео поштовхів і руйнувань

До слова, 14 березня землетрус стався в Чорногорії. Він був магнітудою 5,4 і розбудив місцевих жителів.

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