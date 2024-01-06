Тайвань звинуватив Китай у "психологічній війні" через загадкові повітряні кулі

Міноборони Тайваню звинуватило Китай у веденні психологічної війни проти жителів острова.

У суботу, 6 січня, міністерство оборони Тайваню звинуватило Китай у створенні загрози авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова через нещодавню серію повітряних куль, помічених над островом

Про це пише Reuters.

Зазначається, що від грудня 2023 року міноборони Тайваню повідомило про кілька випадків польоту китайських повітряних куль над Тайванською протокою. У відомстві заявляють, що цього тижня кілька повітряних куль пролетіли над островом поблизу великих авіабаз.

У суботній заяві міністерства оборони Тайваню йдеться, що повітряні кулі становлять "серйозну загрозу" безпеці міжнародної авіації, враховуючи траєкторію їхнього польоту.

"Повітряні кулі були частиною тактики Китаю в "сірій зоні" проти Тайваню у спробі використати когнітивну війну, щоб вплинути на моральний дух нашого народу", - йдеться у повідомленні міністерства.

Reuters наголошує, що можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою у лютому 2023 року, коли США збили китайську повітряну кулю.

Нагадаємо, 3 січня міністерство оборони Тайваню зафіксувало над островом три китайські повітряні кулі – вони пролетіли поблизу авіабази Військово-повітряних сил країни.

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