Тбілісі охопили протести після оголошення прем'єра про відмову від вступу до ЄС

Сотні людей зібралися Біля центрального офісу керівної партії "Грузинська мрія"
У столиці Грузії Тбілісі протестують через заяву прем'єра Іраклія Кобахідзе про відмову від вступу до Євросоюзу.
Біля центрального офісу керівної партії "Грузинська мрія" зібрався стихійний мітинг, повідомляє New Voice.
Учасники акції заявляють, що це рішення є зрадою інтересів країни та порушенням статті 78 Конституції Грузії, яка закріплює прагнення до європейської інтеграції.
На їхню думку, такі дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Європою.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що після виборів у Грузів 26 жовтня, опозиційні партії звинувачують владу у фальсифікаціях результатів парламентських виборів.
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