ЄС обіцяє Тбілісі теж надати статус кандидата, але є умови: реакція президентки Грузії

ЄС обіцяє Тбілісі теж надати статус кандидата, але є умови: реакція президентки Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що її країна виконає всі необхідні умови.

Грузія отримає статус кандидата на вступ до ЄС після виконання низки умов, на відміну від України та Молдови.

Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель у своєму Twitter грузинською мовою.

"Рада Європейського Союзу вирішила визнати європейську перспективу Грузії і готова надати статус кандидата, щойно будуть виконані встановлені пріоритети. Я вітаю грузинський народ", – зазначив він.

Мішель назвав це рішення "історичним моментом у відносинах ЄС-Грузія" і запевнив, що майбутнє Грузії – в ЄС.

Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що її країна виконає всі необхідні умови.

"Це історичний день. Європейську перспективу Грузії визнано. Тепер ми готові рішуче працювати найближчими місяцями, щоб досягти статусу кандидата", – написала вона у Twitter.

A historic day. Georgia’s European perspective is recognized. Now, we’re ready to work with determination over the next months to reach the candidate status. https://t.co/aICUnFByBr — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 23, 2022

Про які саме умови йдеться, ні Мішель, ні Зурабішвілі наразі не сказали.

Також Зурабішвілі привітала своїх українського та молдовську колег Володимира Зеленського та Майю Санду і всіх українців та молдован із позитивним рішенням Євроради.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Раніше прем'єр Грузії заявляв, що його країна заслуговує на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна. Також він звинуватив українського нардепа Давида Арахамію, що той нібито завадив Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС.

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