“Те саме, що в Газі, ми можемо зробити в Бейруті”: міністр оборони Ізраїлю зробив грізну заяву

У суботу, 11 листопада, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що Бейрут може спіткати та ж доля, що й Газу, якщо проіранське угруповання “Хезболла”, яке є союзником ХАМАСу, втягне Ліван у війну.

Його заяву цитує агентство Reuters.

“Хезболла” втягує Ліван у війну, яка може статися. Вона робить помилки, і першими, хто заплатить ціну, будуть громадяни Лівану. Те, що ми робимо в Газі, ми можемо зробити в Бейруті", - сказав Галлант під час візиту до північного Ізраїлю, на кордоні з Ліваном.

Міністр оборони Ізраїлю не уточнив, які саме “помилки” він має на увазі, але висловив надію, що "Хезболла" "буде діяти правильно" і що її лідер Гасан Насралла "не буде продовжувати провокувати нас, тому що ми не приймемо цю агресію".

Раніше лідер "Хезболли" Гасан Насралла заявив, що його угруповання почало використовувати нову зброю для нападів на Ізраїль. Зокрема, йдеться про ракету, відому як Burkan з вибуховим зарядом від 300 до 500 кілограмів, а також безпілотники з вибухівкою.

“Хезболла” веде перестрілку з ізраїльськими силами на лівано-ізраїльському кордоні від 8 жовтня, втративши щонайменше 70 своїх бійців. Також загинули кілька мирних жителів. Але взаємні бомбардування здебільшого обмежені кордоном, при цьому “Хезболла” вражала переважно військові цілі.

Нагадаємо, раніше лідер терористичної організації “Хезболла” Гасан Насралла назвав головною метою “припинення вогню” в Секторі Гази, а лише другорядною - “перемогу ХАМАС” у протистоянні з Ізраїлем.

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