В Польщі заявили про історичну подію

Акт агресії Російської Федерації проти однієї з країн НАТО — Польщі буде записаний в підручниках історії. Майже два десятки безпілотників залетіли на її територію. А деякі з них вдалося збити.

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич заявив про це, передає rmf24.pl.

За його словами, 10 вересня увійде в підручники історії як перший подібний випадок.

Лешкевич зазначив, що майже два десятки безпілотників залетіли на територію Польщі. Деякі з них вдалося збити, однак один із дронів зруйнував житловий будинок, залишивши сім’ю без даху над головою.

«Якщо розглядати це з історичної точки зору, а не тільки з політичної, немає сумнівів, що ця дата буде записана в підручниках історії як акт агресії Російської Федерації проти однієї з країн НАТО, проти Польщі. Це, безумовно, буде глибоко проаналізовано», — заявив речник президента.

Він також підкреслив, що вперше в історії НАТО над територією однієї з країн-учасниць було збито безпілотник ворога, причому це зробили пілоти з Нідерландів. Це, на думку Лешкевича, є важливим сигналом для російського диктатора Путіна, адже демонструє готовність Альянсу захищати свій східний фланг.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський своєю чергою висловив надію, що реакція НАТО на цей інцидент зупинить Кремль від подальшої ескалації.

На думку очільника польського МЗС, російський диктатор Володимир Путін піде на мир, коли зрозуміє, що не може перемогти за прийнятну ціну.