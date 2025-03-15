"Театр одного глядача": Подоляк припустив, навіщо Путін приїздив до Курської області

На думку радника Єрмака, з Путіним неможливо вести переговори про мир, бо для нього "не існує концепції життя".

Приїзд Путіна до Курської області — це було шоу, яке російський диктатор розіграв сам для себе.

Таку думку висловив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю для FREEДОМ.

Подоляк вважає, що Путін щиро вірить у те, що робить, і в "реальність", в якій він живе. Це стосується як подій у світі, так і всередині Росії.

"На внутрішньому треку він постійно говорить про те, що вони підняли з колін чергову галузь, потім піднімуть наступну. Людина живе в цьому. І все, що він робив у Курській області, — це розраховано було на його особисте внутрішнє споживання. Не на внутрішнього споживача, тому що росіяни йому байдужі, у нього немає середовища, на яке потрібно впливати. Тобто в таборі, де головний — вертухай, йому немає потреби щось комусь доводити", – зазначив радник Єрмака.

Тобто для Путіна немає жодного значення, як сприйматиме чи не сприйматиме його дії "внутрішній споживач", тобто пересічні росіяни.

"Якщо потрібно буде, вони використають силову вертикаль для придушення будь-якого інакомислення. Там є невеликий відсоток людей, які внутрішньо вільні. Решті ж подобається жити в таборі. Тому в Росії не потрібна робота з внутрішньою аудиторією", – пояснив Подоляк.

Тому театральний візит Путіна у військовій формі до Курська, всі його "селекторні наради" – це театральна вистава у багатьох діях, яку кремлівський диктатор розігрує сам для себе.

Також читайте У Німеччині назвали нову тактику Путіна: подробиці

"Він щиро вважає, що керує світом та небесними світилами, усе розрулює тощо. Його психотип заточений на насолоду від того, що він віддає накази", – зазначив Подоляк.

За його словами, із зовнішньою аудиторією Путін розмовляє за допомогою стратегії залякування: погрожує "Орєшніком", "ядеркою", розповідає "казки" про перемоги російської армії та новітню зброю, що "не має аналогів у світі".

"З Путіним неможливо вести переговори про мир, бо він заточений на смерть як на концепцію. Для нього не існує концепції життя і компромісу навколо життя. У нього тільки компроміс навколо смерті. Така в нього передустановка", – підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Олександр Стубб вважає, що головна мета Путіна – знищення української державності. Президент Фінляндії заявив, що Росії не потрібний ні мир, ні перемир'я, тому вона затягуватиме переговори та продовжуватиме війну.

Читайте також: