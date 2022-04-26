"Театральний жест": Лавров прокоментував пропозицію України щодо переговорів у Маріуполі

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров назвав пропозицію України проводити спецпереговори в Маріуполі "театральним жестом".

За його словами, Росія нібито досі чекає відповіді на свої пропозиції, які, мовляв, передали Києву ще 10 днів тому.

Про це Лавров сказав 26 квітня під час спільної пресконференції із генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Очільник російського МЗС заявив, що отримав пропозицію української команди провести чергові переговори просто в Маріуполі біля стін "Азовсталі".

"Що можу сказати? Театральний жест", — сказав Лавров.

За його словами, таким чином українці нібито збиралися влаштувати "ще одну слізну сцену".

Лавров також заявив, що Росія нібито досі чекає від України відповіді на кремлівські пропозиції, які, мовляв, "уже більше 10 днів перебувають на українському боці", проте президент України Володимир Зеленський про них нібито "навіть не чув".

Слід зазначити, що за словами радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, російська сторона не передавала Україні жодного нового документа, який стосувався б майбутньої мирної угоди між країнами. З Кремля прибули лише пропозиції до формульного документа, який підготувала українська делегація. Відтак, на сьогодні є лише один формульний документ — Стамбульське комюніке, яке Україна передала російській стороні.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, як змінилася риторика країни-агресорки від початку війни допетепер. Так, за його словами, спочатку вона будувалася не на бажанні домовитися, а на ультиматумах.

Крім того, глава держави зазначив, що переговори між президентами України та Росії залежать від Володимира Путіна.

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