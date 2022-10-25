Тегеран цинічно заявив, що готовий розслідувати використання Росією іранських дронів в Україні

Іран запевнив, що "не залишиться байдужим", якщо буде доведено використання Росією його дронів в Україні.

Глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що Тегеран готовий спільно з Україною розслідувати звинувачення у постачанні дронів-камікадзе до Росії.

Про це повідомляє IRNA.

"Ми не передавали і не передамо жодної зброї чи безпілотників Росії для використання в війни з Україною", – цинічно сказав міністр.

Глава іранського МЗС заявив, що обговорив можливе розслідування з представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем. Він сказав Бореллю про готовність Ірану сформувати спільну групу іранських та українських військових експертів для розслідування заяви про використання іранських безпілотників у війні в Україні.

"Якщо нам стане зрозуміло, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України, ми точно не будемо байдужими до цього питання", — сказав Амір-Абдоллахіан.

Як Іран допомагає Росії

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про безпосередню участь Ірану у війні проти України. За інформацією Білого дому, іранці в Криму працюють інструкторами та працівниками технічної підтримки під час запуску "шахідів".

Рандник ОП Олексій Арестович сказав, що Україна знає, що іранські військові перебувають у Криму і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів.

Іранських інструкторів, які допомагають росіянам запускати дрони, помітили також і у Білорусі.

Керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії.

Російський чиновник у прямому ефірі на одному із пропагандистських державних каналів обмовився, що дрони-камікадзе РФ бере з Ірану.

У відповідь на такі дії Тегерана Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе. Цьому прикладу послідувала і Велика Британія.

Натомість Іран цинічно не визнає постачання дронів Росії.