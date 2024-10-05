Тегеран готовий до мирної ініціативи у Лівані, але є умови

Тегеран відкритий до мирних ініціатив у Лівані, якщо зупиняться атаки на Газу.

Іран відкритий до припинення вогню в Лівані, якщо Ізраїль зупинить бомбардування Гази, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Про це написало Politico.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час візиту до Бейрута.

"Тегеран відкритий до підтримки зусиль з досягнення припинення вогню у Лівані, якщо Ізраїль зупинить свої бомбардування Гази", – сказав Аббас Арагчі під час свого візиту до Бейрута. Це стало першим візитом високопоставленого іранського чиновника до Лівану після вбивства лідера “Хезболли” Хасана Насралли.

Арагчі підкреслив важливість дипломатичних зусиль для підтримки Лівану та регіону у протистоянні ізраїльській агресії. Лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, також висловив думку про законність балістичних атак Ірану по Ізраїлю, стверджуючи, що це є відповіддю на дії Тель-Авіва.

Ця заява відбулася на фоні посилення ізраїльських авіаударів по “Хезболлі”, що створює напружену ситуацію в регіоні та підвищує ризик подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, видання BILD повідомило, що іранські танкери покинули район біля острова Харк і вийшли в міжнародні води через загрозу удару Ізраїлю по найбільшому нафтовому терміналу Ірану, що відбулося після масованого удару з Тегерана.

Також видання BILD повідомило, що кандидат у президенти США Дональд Трамп закликав Ізраїль завдати удару по ядерним об'єктам Ірану у разі агресії. Він також розкритикував Джо Байдена за м'яку позицію щодо Ірану.

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