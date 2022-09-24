Тегеран готує “пропорційну” відповідь на рішення МЗС України знизити рівень дипломатичних відносин

Речник міністерства закордонних справ Ірану не уточнив, якими саме будуть дії його відомства після позбавлення акредитації посла цієї країни в Києві.

У відповідь на рішення України позбавити акредитації посла Ірану та значно скоротити кількість дипломатичного персоналу в іранському посольстві у Києві зовнішньополітичне відомство цієї країни планує “пропорційні дії”.

Як повідомляє Reuters, про це заявив у суботу, 24 вересня, речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані.

За його словами, рішення України "базується на непідтверджених повідомленнях” про постачання озброєння до Росії, і є “результатом ажіотажу в ЗМІ з боку іноземних сторін". У МЗС Ірану закликали Україну "утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

Якою саме буде "пропорційна" відповідь Ірану речник зовнішньополітичного відомства цієї країни не уточнив.

Раніше Насер Канаані заявив, що шкодує про погіршення дипломатичних відносин між Іраном та Україною, та заперечив постачання безпілотників до Росії.

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Водночас щоденна іранська газета Kayhan повідомила про продаж Росії “сотень бойових безпілотників”.

“Вже деякий час іранські безпілотники проводять операції в небі України проти НАТО”, - цитує Reuters іранське видання, керівника якого призначив особисто верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Військове керівництво України заявило, що станом на суботу, 24 вересня, було збило щонайменше сім іранських безпілотників, зокрема шість дронів-камікадзе “Шахед-136”, які атакували українські міста напередодні.

Нагадаємо, МЗС України ухвалило рішення позбавити акредитації посла Ірану та значно скоротити кількість дипломатичного персоналу в посольстві Ірану в Києві через постачання російським військам іранських безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав дії Ірану “співпрацею зі злом”.

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