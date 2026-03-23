Тегеран не відповів, а США чекають: що кажуть в Ірані про переговори з Трампом

Іран

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф офіційно спростував інформацію про проведення переговорів зі США. Водночас у медіа з’явилися дані про можливу зустріч сторін у Пакистані та плани Вашингтона завершити військове протистояння до середини квітня. Голова Меджлісу (парламенту) Ірану назвав повідомлення про діалог із Вашингтоном маніпуляцією.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі X.

Позиція Ірану щодо переговорів з США

«Жодних переговорів зі США не проводилося, а фейкові новини використовуються для маніпуляцій на фінансових та нафтових ринках, щоб вирватися з пастки, в якій опинилися США та Ізраїль», — заявив Мохаммад-Багер Галібаф.

Він також додав, що іранський народ вимагає «повного та суворого покарання для агресорів». Також Тегеран залишається непохитним у підтримці Вищого керівника країни.

Що відомо про переговори США та Ірану

Попри публічні заперечення спікера, агенція Reuters, з посиланням на іранського посадовця повідомляють, що запит на переговори вже є. За даними джерела, США запросили зустріч із Галібафом минулої суботи. Наразі Тегеран не надав офіційної відповіді, а пропозицію розглядає Вища рада національної безпеки Ірану.

Додаткову інформацію оприлюднило ізраїльське видання Ynet. З посиланням на неназване джерело в Ізраїлі зазначається, що американська влада вже визначила 9 квітня як дату ймовірного завершення війни проти Ірану.

За даними Ynet, переговори між представниками США та Ірану можуть відбутися вже цього тижня на території Пакистану. Прикметно, що ізраїльську сторону про зустріч з Галібафом Вашингтон не інформував.

Джерело видання пов’язує обрану дату завершення конфлікту з внутрішньополітичними планами американського лідера:

«Закінчення війни 9 квітня дасть змогу Трампу прибути до Ізраїлю в День незалежності, щоб отримати Премію Ізраїлю», — цитує співрозмовника Ynet.

Варто зауважити, що Премія Ізраїлю — це найвища державна нагорода країни, яку вручають у День незалежності. Її грошовий еквівалент становить 75 тисяч шекелів (приблизно 1 млн гривень). Наразі офіційного підтвердження термінів завершення бойових дій з боку Білого дому чи Пентагону немає.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підтвердив, що США та Іран ведуть переговори щодо припинення війни, і між ними є «важливі пункти згоди».

Раніше в Ірані спростували заяву президента США Дональда Трампа про переговори між Вашингтоном і Тегераном. Так, іранська сторона заявляє, що інформація не відповідає дійсності.

Також ми писали, що Ізраїль та США розраховували на швидке падіння теократичного режиму в Ірані завдяки внутрішньому бунту. Проте через три тижні після початку війни стало зрозуміло: план Моссаду базувався на хибних очікуваннях.