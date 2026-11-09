Тегеран просить у Путіна С-400: чому Росії дедалі складніше віддавати системи ППО

ЗРК С-400 / © Вікіпедія

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Іран поновив переговори з Росією щодо зміцнення власної протиповітряної оборони. Серед систем, які прагне отримати Тегеран, — російські зенітні ракетні комплекси С-400.

Про це тише The Telegraph.

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Як повідомляється, під час поїздки голови служби безпеки Ірану Мохсена Резаї до Росії 5 листопада сторони розглянули пропозиції щодо дій Тегерана в разі війни зі США. Окрему увагу приділили поглибленню співпраці у військово-технічній галузі.

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У Defense Express звернули увагу на інформацію про погодження Росією передавання Ірану 90 пускових установок для керованих авіаційних ракет Х-39 ЛМУР класу «повітря — земля». На думку аналітиків, це свідчить про активізацію військового партнерства між двома державами.

Попри це, експерти сумніваються, що Москва погодиться передати Тегерану комплекси С-400. Ці системи становлять основу російської протиповітряної оборони, яка особливо потрібна Кремлю на тлі масштабних атак Сил оборони України по нафтопереробних заводах та об’єктах критичної інфраструктури.

Ще одним чинником, який зменшує ймовірність експорту, є втрати самих комплексів. Українські військові регулярно уражають російські С-400, тому віддавати ці системи іншій країні Москві стає ще складніше.

Водночас Росія має труднощі з виготовленням нових комплексів. Як зазначають аналітики, навіть спроби обходити міжнародні санкції не дають змоги повністю усунути їхній вплив: обмеження й надалі гальмують виробництво та ускладнюють постачання необхідних компонентів.

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Крім того, російська армія застосовує ракети комплексів С-400 для ударів по Україні. Для балістичних атак використовують переважно боєприпаси класу «земля — земля» модифікації РМ-48У, наголосили експерти.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп назвав рішення розпочати війну проти Ірану правильним і таким, що відповідає довгостроковим інтересам США та всього світу.

Ми раніше інформували, що Росія передає ракети Ірану для війни проти США.

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