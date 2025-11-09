Влада Ірану почала обмеження води у Тегерані й попередила про евакуацію населення

Вода / © Credits

Через найсильнішу за останні десятиліття посуху влада Ірану розпочала обмежувати подачу води у столиці Тегерані. Деякі райони вже відчули періодичні відключення, а уряд попереджає про можливу евакуацію міста, якщо опади не відновлять запаси води

Про це повідомляють видання Report та Newsweek.

Експерти розповідали, що цьогорічні опади у Тегерані на 40% менші за норму, а більшість підземних резервуарів та дамб опинилися на межі виснаження. Масуд Пезешкян, президент Ірану, зазначив, що обмеження водопостачання можуть стати жорсткішими вже наступного місяця, а у разі критичної ситуації — можливе навіть тимчасове переселення населення.

Населення столиці стикається з низьким тиском води, періодичними відключеннями у нічні години та за графіком, щоб резервуари могли заповнюватися (IranIntl). Глава Федерації водної промисловості Ірану підкреслив, що офіційна інформація не повністю відображає критичний стан водних ресурсів.

Експерти закликають громадян економити воду, уважно слідкувати за прогнозами погоди та підготуватися до можливих додаткових заходів уряду щодо альтернативного постачання води. Поки що ситуація залишається напруженою, і відновлення запасів води залежить від кількості та своєчасності опадів.

Окрім цього, як пише The Guardian, Англія може зіткнутися з найгіршою посухою за десятиліття наступного року. Уряд і водопостачальники готують плани надзвичайних обмежень водоспоживання. Причиною є прогноз посушливої зими з низькою кількістю опадів. Це небезпечно, оскільки підземні води відновлюються дуже повільно. Якщо посушливий період продовжиться, будуть потрібні радикальні заходи для економії води.

