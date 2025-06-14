"Тегеран згорить": столиця Ірану залишилася без захисту від ізраїльської авіації

Наслідки обстрілу Тегерана / © Associated Press

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, що «Тегеран згорить», якщо обстріли ізраїльської території ракетами будуть продовжуватися.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву ізраїльського міністра.

«Іранський диктатор бере громадян Ірану в заручники, створюючи реальність, в якій вони, і особливо мешканці Тегерана, заплатять високу ціну за кричущу шкоду, завдану громадянам Ізраїлю. Якщо Хаменеї продовжить обстрілювати ракетами внутрішні території Ізраїлю, Тегеран згорить», – заявив Кац.

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Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, якого цитує The Times of Israel, заявив, що Тегеран більше не має захисту від ізраїльської авіації.

За його словами, понад 70 винищувачів ВПС Ізраїлю під час нічної операції в Тегерані забезпечили свободу повітряних дій над іранською столицею.

Він каже, що мішенями було близько 40 об'єктів, включаючи системи протиповітряної оборони та пов'язані з ними засоби.

За словами Дефріна, винищувачі та дрони літали над Тегераном близько двох з половиною годин під час операції.

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«Десятки літаків вільно літають над Тегераном завдяки початковому удару, який усунув загрозу з боку іранських систем протиповітряної оборони», – наголосив він.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль та Іран обмінялися потужними ракетними ударами. Ізраїльтяни знищили ППО Ірану і його ядерну інфраструктуру, тим в часом в Ізраїлі вночі був приліт по будівлі міністерства оборони в Тель-Авіві, а також прильоти по житловому сектору, внаслідок чого є троє загиблих цивільних.