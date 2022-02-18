Технічна помилка: словенський телеканал показав карту з "російським" Кримом

На інцидент відреагували в українському посольстві.

Словенський телеканал RTV Slovenija показав в ефірі під час однієї з телепередач карту з "російським" Кримом.

Медіа пояснило це технічною помилкою, про це йдеться у заяві посольства України у Словенії.

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"У вівторок словенський канал RTV Slovenija у своїй передачі про Україну використав карту України без Криму. Посольство негайно відреагувало на таку ситуацію, направивши офіційне звернення редакції телеканалу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вже наступного дня, 17 лютого, канал офіційно перепросив. Ситуацію назвали технічною помилкою. RTV Slovenija наголосив, що не мали наміру висловити неповагу до України.

"Україна піддається масованій інформаційній пропаганді та фейкам з боку Росії. У такий час особливо важливо, щоб усі наші партнери дотримувалися норм міжнародного права та своєї позиції щодо невизнання незаконної окупації Криму з боку Російської федерації. Це ж стосується і журналістів іноземних ЗМ у питанні дотримання норм журналістської етики та об'єктивного висвітлення інформації", - заявили у посольстві.

Як повідомлялося, восени 2021-го Україні вдалось досягти приведення політичної мапи світу, яка використовується у додатку для артистів Apple Music for Artists, у відповідність до міжнародного законодавства. У застосунку від Apple було виправлено мапу, де півострів Крим виявився частиною Росії.

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