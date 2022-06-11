Техніка згоріла вщент: що відомо про пожежу у військовій частині під Брянськом (фото, відео)

У суботу, 11 червня, у Брянській області РФ горіла військова техніка.
Сьогодні, 11 червня, з'явилась інформацію про пожежу, яка спалахнула о 5:50 ранку у військовій частині у місті Клинці Брянської області.
Так, місцеві мешканці повідомляли про "хлопки". На території військової частини прогримів потужний вибух, потім ще три. Спалахнула сильна пожежа.
Telegram- канала InformNapalm повідомляє, посилаючись на слова місцевих жителів, що згорів парк із великою кількістю військової техніки, яку доставили з України для ремонту.
Також повідомляється, що на місці події не знайшли уламків, які б могли залишитися від мінометного обстрілу з боку України. До того ж не виявлено факту обстрілу з українського БПЛА.
Для ліквідації пожежі залучили 9 одиниць техніки. Місцева влада РФ поки ніяк не прокоментувала подію, про людські жертви також наразі нічого невідомо.
Нагадаємо, нещодавно у Брянську сталася масштабна пожежа на нафтобазі.
Читайте також:
- В Росії знову гаряче: у Тюмені горить адміністративна будівля (відео)
- У Москві спалахнула масштабна пожежа у бізнес-центрі: всередині перебувають люди (відео)
- У Москві знову велика пожежа: горить територія давнього храму (відео)