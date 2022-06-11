Техніка згоріла вщент: що відомо про пожежу у військовій частині під Брянськом (фото, відео)

У суботу, 11 червня, у Брянській області РФ горіла військова техніка.

Сьогодні, 11 червня, з'явилась інформацію про пожежу, яка спалахнула о 5:50 ранку у військовій частині у місті Клинці Брянської області.

Так, місцеві мешканці повідомляли про "хлопки". На території військової частини прогримів потужний вибух, потім ще три. Спалахнула сильна пожежа.

Telegram- канала InformNapalm повідомляє, посилаючись на слова місцевих жителів, що згорів парк із великою кількістю військової техніки, яку доставили з України для ремонту.

Також повідомляється, що на місці події не знайшли уламків, які б могли залишитися від мінометного обстрілу з боку України. До того ж не виявлено факту обстрілу з українського БПЛА.

Для ліквідації пожежі залучили 9 одиниць техніки. Місцева влада РФ поки ніяк не прокоментувала подію, про людські жертви також наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, нещодавно у Брянську сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

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