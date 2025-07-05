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Техас накрили смертоносні повені: багато жертв, десятки дітей з літнього табору зникли безвісти
Стихія застала зненацька людей, що не дало змогу швидко зреагувати рятувальникам та місцевій владі. За останніми даними, загинуло понад 20 осіб.
Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію через раптову сильну повінь у Техасі, яка трапилася після гроз із проливними дощами у регіоні. Негода спричинила випадіння понад 30 см опадів.
Про це пише Reuters.
Далтон Райс, мер міста Керрвілл, розповів журналістам, що стихія накрила регіон дуже швидко. Це, з його слів, перешкодило владі встигти видати будь-які накази про евакуацію людей.
«Це сталося дуже швидко, протягом дуже короткого періоду, який неможливо було передбачити навіть за допомогою радара», — зазначив він.
Шериф округу Керр Ларрі Лейта підтвердив, що тіла 23 загиблих виявлено на території району. Віцегубернатор Техасу Ден Патрік додав, що серед загиблих є і дорослі, і діти, деякі з них були у затоплених автомобілях, які змило течією.
Водночас влада розшукує 23 дівчат, які вважаються зниклими безвісти після затоплення місця їхнього ночівлі у літньому таборі близько 04:00 ранку за місцевим часом.
Нагадаємо, південне узбережжя Китаю накрив потужний супертайфун «Саола». Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.