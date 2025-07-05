Техас накрили смертоносні повені: багато жертв, десятки дітей з літнього табору зникли безвісти

Проливні дощі спричинили смертоносні повені / © Associated Press

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Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію через раптову сильну повінь у Техасі, яка трапилася після гроз із проливними дощами у регіоні. Негода спричинила випадіння понад 30 см опадів.

Про це пише Reuters.

Далтон Райс, мер міста Керрвілл, розповів журналістам, що стихія накрила регіон дуже швидко. Це, з його слів, перешкодило владі встигти видати будь-які накази про евакуацію людей.

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«Це сталося дуже швидко, протягом дуже короткого періоду, який неможливо було передбачити навіть за допомогою радара», — зазначив він.

Техас накрили раптові повені / © Associated Press

Шериф округу Керр Ларрі Лейта підтвердив, що тіла 23 загиблих виявлено на території району. Віцегубернатор Техасу Ден Патрік додав, що серед загиблих є і дорослі, і діти, деякі з них були у затоплених автомобілях, які змило течією.

Водночас влада розшукує 23 дівчат, які вважаються зниклими безвісти після затоплення місця їхнього ночівлі у літньому таборі близько 04:00 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, південне узбережжя Китаю накрив потужний супертайфун «Саола». Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.

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