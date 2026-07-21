Техніка застаріває за лічені тижні: виробники зброї для ЗСУ розкрили головний феномен цієї війни

Розробники зброї в Україні розповіли про шалені темпи модернізації на фронті

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В умовах швидкої зміни загроз на фронті компанії, що постачають зброю для української армії, намагаються знайти золоту середину між швидкими інноваціями та обсягами виробництва. Розробникам доводиться вирішувати одночасно щонайменше дві масштабні задачі: вчасно випускати достатню кількість техніки й водночас не відставати від новітніх трендів війни.

Про це пише Business Insider.

Автори статті зауважують, що будь-яка суттєва зміна в конструкції озброєння може надовго загальмувати виготовлення життєво необхідної зброї. Проте ігнорувати виклики на полі бою неможливо, адже техніка, яка перемагала вчора, сьогодні вже може виявитися безпорадною проти нових засобів ворога.

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Ціна змін та божевільні цикли оновлення

Керівник українсько-естонської компанії Ark Robotics, яка створює роботизовані комплекси та дрони, пояснює, що в масштабах великого виробництва будь-які нововведення обходяться дуже дорого. Перепроєктування поглинає купу ресурсів і збиває темпи постачання, але відмовитися від нього просто неможливо.

«Ви не можете дозволити собі не вносити зміни», — зазначає гендиректор компанії.

Щоб не потрапити в пастку нескінченних переробок, розробники намагаються передбачати глобальні тренди війни. Зокрема, ще минулого року компанія зробила успішну ставку на те, що управління дронами перейде від аналогових систем до бортових комп’ютерів, і змогла заздалегідь підготувати інженерну базу.

«Цей цикл ітерацій просто божевільний. Я ніколи не бачив нічого подібного», — зізнається керівник Ark Robotics.

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Як не зупинити конвеєр

Щоб зробити процес оновлення безболісним, зброярі кардинально змінили сам підхід до конструювання. Тепер техніку роблять максимально модульною: базова платформа залишається простою та дешевою для масового випуску, а модернізація відбувається завдяки швидкій заміні окремих блоків чи оновленню програмного забезпечення прямо на фронті.

Деякі компанії свідомо відмовляються від повної автоматизації заводів на користь часткового ручного складання, щоб зберегти гнучкість. Наприклад, український виробник дронів Frontline Robotics, чию техніку використовують понад 60 підрозділів ЗСУ, змушений вносити до 20 дрібних змін у свої вироби щомісяця.

«Автоматизація приносить із собою ціну заморожування версії продукту», — пояснює директор із розвитку бізнесу Frontline Микита Рожков.

Безцінні уроки для Заходу

Для західних союзників такий шалений досвід є унікальним, адже їхній оборонно-промисловий комплекс поки що не здатен так швидко реагувати на виклики. Керівник литовської компанії Granta Autonomy Гедімінас Гуоба зазначає, що в Україні дрони працюють на знос щодня, тоді як армії НАТО використовують подібну техніку хіба що раз на місяць під час навчань.

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«Зараз відбувається стільки інновацій, що це важко осягнути. Це моє головне послання Європі: у вас зараз є цей час. Україна купує цей час для вас, щоб ви усвідомили та зрозуміли терміновість», — підсумовує очільник Ark Robotics.

Нагадаємо, водночас у НАТО готуються до воєн майбутнього з роями дронів. Експерти вважають, що військові повинні пристосуватися до таких реалій уже впродовж наступних років.

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