Іран використав Starlink для атак дронами на американські військові бази / © Колаж ТСН.ua

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На початку березня 2026 року Іран використовував супутникову мережу Starlink компанії SpaceX для підтримки військових операцій проти американських сил на Близькому Сході. За інформацією співрозмовників видання, система допомагала координувати підрозділи та забезпечувати управління ударними безпілотниками.

Про це пише The Washington Post із посиланням на людей, обізнаних із військовими операціями Ірану.

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Як Іран використовував Starlink у військових операціях

Про застосування супутникового інтернету Тегераном стало відомо Ілону Маску в перший тиждень березня, невдовзі після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану. У відповідь іранські військові запускали хвилі балістичних ракет і безпілотників по американських військових базах у різних країнах Близького Сходу.

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Використання Starlink Іраном для підтримки військових операцій підтвердили чотири співрозмовники Washington Post, знайомі з цими діями. Окремо один із них розповів, що влітку секретне оновлення про війну, передане міністру оборони США Піту Геґсету, містило згадку про використання супутникової системи для управління силами та контролю за операціями односторонніх ударних дронів.

Водночас речниця Пентагону Кінгслі Вілсон заявила виданню, що американському оборонному відомству невідомо про існування такої доповіді. Центральне командування США також відмовилося відповідати на детальні запитання щодо можливого використання Starlink іранськими військовими.

Маск розлютився через використання його технології обома сторонами

Іран був не єдиним, чиє використання супутникового зв’язку викликало невдоволення власника SpaceX. У той самий період Маск дізнався, що американські військові застосовували його іншу систему — Starshield, військову версію Starlink, для запуску ударних безпілотників LUCAS.

Проблема полягала в тому, що Пентагон оплачував дешевшу підписку, призначену для наземного використання, хоча застосовував зв’язок для керування повітряними безпілотниками. Спеціальний тариф для таких операцій коштував уп’ятеро дорожче.

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1 березня Маск, коментуючи повідомлення про використання комерційного Starlink у системах озброєння, написав у соцмережі X: «Це порушення комерційних умов Starlink — використовувати термінал у системах озброєння. Це стосується всіх користувачів, і роботу буде припинено, щойно таке порушення виявлять».

За інформацією співрозмовника видання, до кінця того тижня через випадки неналежного використання сервісу звільнили щонайменше двох керівників.

Чому SpaceX не може повністю контролювати Starlink в Ірані

У наступні тижні SpaceX посилила контроль над продажем терміналів. Від авторизованих посередників почали вимагати підтверджувати особи всіх покупців, а програму непрямого перепродажу через субдилерів призупинили. До цього для підключення послуги клієнтам переважно було достатньо кредитної картки.

Однак повністю закрити доступ до супутникового інтернету в Ірані теж проблематично. У січні 2026 року, після запровадження іранською владою комунікаційного блекауту під час придушення протестів, Starlink зробив доступ до мережі безкоштовним для всіх, хто мав термінал.

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Цим зв’язком користуються дисиденти та звичайні громадяни, які намагаються обходити державні обмеження інтернету. Водночас, якщо термінали потраплять до рук іранських силовиків, зокрема Корпусу вартових Ісламської революції, їх також можуть використовувати у військових цілях.

За словами експертів, у SpaceX фактично два варіанти: повністю вимкнути систему над країною, позбавивши зв’язку також її звичайних користувачів, або залишити доступ, ризикуючи, що технологію використовуватимуть військові.

Одним із можливих інструментів контролю є білий список перевірених терміналів. Такий механізм уже застосували в Україні, однак, за оцінками співрозмовників Washington Post, в Ірані немає органу, якому компанія могла б довірити управління подібним переліком.

Starlink і контроль над військовим зв’язком: нові ризики для України

В Україні залежність від супутникової інфраструктури особливо відчутною стала в жовтні, коли в ніч проти 14 жовтня раптове відключення Starshield стало серйозним випробуванням для Сил безпілотних систем. Нічні операції українських дронів потребують значних обсягів даних і стабільного зв’язку з партнерами, а несподівана втрата доступу до системи поставила під загрозу звичний порядок їхньої роботи.

У другій половині листопада проблема виникла знову: роботу Starshield в Україні обмежили без попередження, а ключові сторони не змогли з’ясувати, хто саме ухвалив це рішення. Тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сеник застеріг, що кожен день таких обмежень створює додаткову небезпеку для цивільних, адже технологія допомагає перехоплювати російські дрони. Дипломат наголосив, що обмеження роботи Starshield в Україні не можна залишати без розв’язання.

Тим часом Росія намагається створити власну альтернативу американській супутниковій мережі. Перші два запуски супутників низькоорбітальної системи «Рассвет» відбулися в березні та липні 2026 року. За даними ГУР, росіяни вже тестують «Рассвет» над Україною під час бойових операцій, намагаючись точніше наводити удари, збільшувати дальність роботи безпілотників і захищати канали зв’язку від українських систем радіоелектронної боротьби.

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