Телефон вибухнув у кишені чоловіка і врятував його від ягуара – фото, подробиці

Бразильський сільськогосподарський робітник залишився з пораненою ногою після того, як ягуар підірвав його телефон.

Про це повідомляє nypost.com.

Минулого тижня на 40-річного пастуха напала велика кішка, коли він досліджував джерело занепокоєння серед своїх собак на ранчо. Супутник чоловіка спробував відбитися від ягуара ножем, але зупинити тварину не вдалося.

Але напад 29 серпня раптово закінчився, коли ягуар вгризся в мобільний телефон ковбоя в одній з його кишень, внаслідок чого пристрій, а точніше, його літій-іонний акумулятор, вибухнув просто перед мордою хижака.

Вважається, що ягуар живий після того, як злякався вибуху і втік назад до дикої природи.

Прибули співробітники служби екстреної допомоги, щоб надати допомогу власнику ранчо у зв'язку з великими травмами кінцівок, зокрема зламаною рукою. Медики доставили його до клініки в Корумбі для операції та подальшого спостереження.

Бразильський пастух / Фото: Newsflash

Бразильський пастух / Фото: Newsflash

Повідомляється, що він також отримав опік другого ступеня на нозі у місці вибуху телефону.

Нагадаємо, "найсамотнішого у світі" лева Рубена врятували з бетонної клітки. Він отримав другий шанс на щасливе життя.

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