Телефонна поліція та заборона розлучень: нові "драконівські" закони Кім Чен Ина

Деспотичний лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запровадив низку нових "драконівських" законів, спрямованих на усунення західного впливу на закриту країну.

Про це пише Daily Star.

Так, було запроваджено два основних нових правила: перше – змусити нову армію поліцейських, які перевіряють мобільні телефони, зупиняти і обшукувати телефони всіх молодих людей, яких вони бачать, щоб переконатися, що в них немає "південнокорейського впливу". Якщо їх спіймають, то відправлять до "табору примусової праці". І друге правило – заборона розлучень.

Про перший закон джерело в розмові з Daily NK повідомило: "Північним корейцям довелося прослухати запаморочливу кількість лекцій про збереження "пхеньянської культурної мови" [стандартний північнокорейський діалект] і відмову від використання мови "маріонеток" [у Південній Кореї], і ще одна серія лекцій була проведена в кожній громадській організації на початку цього місяця. Кожного, хто потрапляє до поля зору спостерігачів, негайно відправляють до трудового табору і піддають всіляким видам важкої праці. Молоді люди вважають, що нинішні перевірки на вулицях гірші за все, що вони бачили у фільмах про японський колоніальний період. Здебільшого вони проводяться в Чонджині, але, як очікується, якщо вони будуть успішними, їх проведуть і в інших місцях".

Кім Чен Ин / Associated Press

Що стосується другого правила, інше джерело повідомило NK, що тепер керівництво пішло ще далі і затаврувало розлучені пари як "соціальну проблему" і звинуватило їх у "дискримінації дітей" – і сподівається, що новий закон "революціонізує" сімейну динаміку в країні.

"Розлучені особи стигматизуються як ненормальні люди, які вчинили жалюгідну і відсталу поведінку, яка не повинна відбуватися в соціалістичному суспільстві. Тверда позиція партії полягає в тому, що революція в сім'ї еквівалентна революції в суспільстві, і що поліпшення членів сім'ї еквівалентне поліпшенню членів суспільства. Як наслідок, розлучені чиновники вважаються такими, що не змогли революціонізувати свою сім'ю, і часто не можуть просуватися по службі або займати важливі посади", - йдеться у повідомленні.

Однак покарання за порушення нового закону про розлучення ще невідоме.

Нагадаємо, раніше біженка з КНДР розповіла, що Кім Чен Ин щороку обирає 25 незайманих дівчат для моторошного "загону задоволення". Жінок відбирають на основі їхньої зовнішності та політичної лояльності, а потім відбувається медичний огляд, щоб підтвердити цноту.

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