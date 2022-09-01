Телефонні друзі Путіна: Шольц слідом за Макроном заявив, що продовжить діалог з "фюрером"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц слідом за президентом Франції виявив чітке бажання продовжити дипломатичний діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

Канцлер Німеччини пояснив своє позицію тим, що він вважає перемовини з Путіним необхідними.

Про це Олаф Шольц заявив під час зустрічі з громадянами в німецькому місті Ессені, пише T-Online.

Німецький канцлер зауважив, що неодноразово проводив телефонні розмови з очільником Кремля та навіть мав з ним особисту зустріч у Москві.

"І я говорю чітко, що продовжу це робити (проводити переговори – ред.)", – заявив Шольц.

Також про продовження телефонних розмов з Путіним заявив і французький лідер Еммануель Макрон. Президент Франції зауважив, "ми не повинні піддаватися будь-якій помилковій моралі, яка зробить нас безсилими. Робота дипломата - розмовляти з усіма, особливо з людьми, з якими ми не спілкуємося".

Нагадаємо, після тривалої перерви 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон знову зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Під час розмови сторони обговорили питання щодо Запорізької АЕС та російської війни в Україні.

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