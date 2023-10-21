Телефонний дзвінок з шафи: 6-річний хлопчик в Ізраїлі кликав медиків до своїх рідних, яких убили бойовики ХАМАСу

Переляканий хлопчик повідомив, що його мама, тато і двоє братів "чомусь лежать на підлозі і ні на що не реагують".

У Службі швидкої допомоги Ізраїлю розповіли про десятки викликів, які вони отримували в перші години нападу бойовиків ХАМАСу 7 жовтня. Один з диспетчерів досі плаче, згадуючи дзвінок 6-річного хлопчика.

Про це повідомляє ізраїльське видання Vesty.

"Він сказав, що дзвонить з шафи, а його мама, тато і два брати чомусь лежать на підлозі і ні на що не реагують. Хлопчик благав швидше надіслати “швидку”. Я порадив йому продовжувати сидіти в шафі і обманув, що допомога скоро прибуде", - розповів Адар Гершоні.

Того дня він чергував у диспетчерській у місті Кір'ят-Оно, яке є частиною Тель-Авівівського мегаполісу.

"Насправді я вже знав, що десятки відправлених нами за викликами "швидких" не можуть пробитися до поранених через блокпости, встановлені для стримування атаки ХАМАС", - додав він.

Диспетчери швидкої також розповіли, як дзвонили батьки і плакали в слухавку, повідомляючи, що їхні діти вмирають. Дехто телефонував і говорив пошепки, щоб не почули бойовики, були випадки, коли люди вмирали прямо під час дзвінка.

Телефонували як самі поранені, так і ті, хто повідомляв про них. Перші дзвінки стосувалися вогнепальних поранень.

Нагадаємо, сотні тіл ізраїльтян залишалися невпізнаними через 10 днів після нападу ХАМАСу. В лікарнях на столах розкладена купа кісток - деякі з них обвуглені. Експерти намагаються ідентифікувати загиблих.

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