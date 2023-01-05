Телефонують і запитують про біженців: у Польщі попередили про нову підступність росіян

У жителів Польщі запитують про згоду прийняти біженців з України.

Полякам почали надходити дзвінки нібито з Головного управління статистики країни із запитаннями про згоду на додаткове розміщення у себе в помешканні біженців із України. Це фейкове опитування і провокація заявляють у Варшаві.

Про це попередив уповноважений уряду щодо безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін.

"Попередження про дезінформацію. Виявляються спроби розпалювання суспільних настроїв та ворожого ставлення до українців. Поширюється брехня про телефонні дзвінки з Головного управління статистики, метою якого є опитування щодо розміщення біженці", - йдеться в повідомленні.

Станіслав Жарін також наголосив, що РФ продовжує інформаційну діяльність проти Польщі та намагається своїми фейками послабити відчуття безпеки суспільств у Польщі, Україні та на Заході.

"Російський апарат впливу продовжує намагатися завдавати шкоди відносинам PL-UA. росія постійно намагається сформувати у поляків переконання, що допомогу Україні потрібно припинити. Для цього росія постійно паплюжить українців (біженців) і владу України", - написав він.

Те, що це фейкове опитування і провокація, підтвердили також в ГУ статистики Польщі.

"Головне управління статистики не проводить жодних опитувань, у яких ставилося б питання про згоду на поселення когось у квартири, де проживають наші респонденти", - наголосили в ГУ статистики Польщі.

Раніше уповноважений представник уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін заявляв про черговий етап інформаційної атаки РФ в Польщі. Агресор підбурює польське суспільство проти України й керівництва РП.

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