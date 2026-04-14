Telegram сильніший за ФСБ?: чому в РФ пригальмували інтернет-репресії

Bloomberg з'ясував, чому Кремль вирішив не поспішати з блокуванням Telegram та як це пов'язано з падінням довіри до Путіна

Реакція громадськості на посилення інтернет-обмежень у Росії, зокрема на популярний сервіс Telegram, змушує Кремль переосмислити свою ініціативу на тлі побоювань, що ці репресії шкодять підтримці Путіна.

Про це пише Вloomberg.

За словами людей, знайомих з обговореннями, наполягання російської ФСБ на посиленні контролю спонукало деяких високопосадовців попередити про політичні та економічні ризики, пов’язані із забороною доступу до Інтернету. Це, ймовірно, уповільнить репресії, дозволивши Telegram продовжувати функціонувати в Росії, сказали джерела видання.

Невідомо, як далеко путінський режим зрештою має намір зайти в обмеженні доступу до Інтернету. Однак невдоволення щоденними незручностями для людей, які звикли покладатися на цифрові послуги, може посилювати падіння рейтингу Путіна.

За даними соцопитування, від січня рівень довіри до Путіна знизився більш ніж на вісім процентних пунктів і становив 67,8%. На початку березня він досяг найнижчого рівня від початку війни.

Це проблема для Кремля, який прагне керувати настроями у суспільстві напередодні парламентських виборів, запланованих на вересень. І це підриває офіційну версію, що суспільство, як і раніше, одностайно підтримує Путіна у війні з Україною.

«Блокування найбільш помітне серед відносно активних, забезпечених верств населення великих міст, які й без того були незадоволені урядом… Це меншою мірою впливає на настрої лояльного Путіну електорату, який дивиться телевізор», — сказав Денис Волков, голова московського соціологічного центру «Левада», чиї показники поки що не показують.

Обмеження Інтернету в Росії — останні новини

Нагадаємо, російська влада розпочала невпинну кампанію проти платформ соціальних мереж, включаючи YouTube, Facebook, WhatsApp та Instagram, у межах зусиль щодо придушення інакодумства від моменту наказу Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Зовсім недавно там спонукали росіян перейти на державний «суперзастосунок» під назвою Max, створений за зразком китайського WeChat, зокрема шляхом суворого обмеження доступу до Telegram.

Масштабні перебої з мобільним інтернетом, що тривали тижнями в Москві, також викликали обурення в березні, оскільки влада, схоже, випробовувала додаткові засоби контролю над онлайн-інфраструктурою країни. Кремль виправдовував перебої заходами безпеки.

Також було зроблено спроби обмежити використання росіянами віртуальних приватних мереж, або VPN, які допомагають їм обходити заборони на заблокований контент.

Раніше президент Зеленський назвав два «непопулярні рішення», до яких Кремль готує росіян, запроваджуючи тотальну цензуру.