Телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в одній з країн Європи

Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення терміном на п'ять років.

Російський опозиційний телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення у Нідерландах терміном на п'ять років.

Про це повідомив місцевий медіарегулятор Commissariaat voor de Media.

Оголошення зінформацією на сайті національного регулятора країни датоване 22 грудня 2022 року.

"Медіарегулятор дає дозвіл TVR Studios B.V. надавати послуги комерційного телевізійного мовлення як комерційній медіаустанові через програмний канал під назвою TV Rain", - йдеться у повідомленні.

Компанія TVR Studios B.V., що зареєстрована в Амстердамі, подала заявку на отримання ліцензії на мовлення ще 6 грудня 2022 року. Ліцензія на мовлення в Нідерландах дозволить "Дождю" відновити трансляцію в кабельних мережах країн Європейського Союзу.

Скандал з телеканалом "Дождь"

На російському телеканалі "Дождь" в одній із програм ведучий Олексій Коростельов заявив про допомогу в оснащенні мобілізованих окупантів, які воюють проти України.

Згодом ведучого Коростельова звільнили.

Вже 6 грудня національна рада з електронних ЗМІ Латвії вирішила анулювати ліцензію каналу "Дождь". Згодом таке ж рішення прийняли у Литві та Естонії.

Міграційна служба Латвії також заявила, що "Дождь" має пояснити, чим будуть зайняті їхні співробітники в країні після анулювання ліцензії та закриття каналу.

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