Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Телеканал "Дождь" позбавили ліцензії ще в одній європейській країні

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1008
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Телеканал "Дождь" позбавили ліцензії ще в одній європейській країні

Фото: Getty Images

Литва слідом за Латвією анулювала ліцензію російського каналу "Дождь".

У Литві також анулювали ліцензію на мовлення телеканала "Дождь". 

Про це повідомляє комісія з радіо та телебачення.

Як пояснює комісія, ліцензія, видана в Латвії, давала право телеканалу розповсюджувати створений контент у країнах Євросоюзу, у Росії, США та інших країнах. Уже від 8 грудня телеканал не зможе мовити в Литві.

Скандал з телеканалом "Дождь" 

Днями на російському телеканалі "Дождь" заявили про допомогу в оснащенні мобілізованих окупантів, яких воюють проти України.

Пізніше ведучого Олексія Коростельова звільнили з телеканалу.

У вівторок, 6 грудня стало відомо, що національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про анулювання ліцензії каналу "Дождь".

Читайте також:

Чому Латвія позбавила російський телеканал "Дождь" ліцензії

Чому Латвія позбавила російський телеканал "Дождь" ліцензії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1008
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація