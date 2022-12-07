Телеканал "Дождь" позбавили ліцензії ще в одній європейській країні

Литва слідом за Латвією анулювала ліцензію російського каналу "Дождь".
У Литві також анулювали ліцензію на мовлення телеканала "Дождь".
Про це повідомляє комісія з радіо та телебачення.
Як пояснює комісія, ліцензія, видана в Латвії, давала право телеканалу розповсюджувати створений контент у країнах Євросоюзу, у Росії, США та інших країнах. Уже від 8 грудня телеканал не зможе мовити в Литві.
Скандал з телеканалом "Дождь"
Днями на російському телеканалі "Дождь" заявили про допомогу в оснащенні мобілізованих окупантів, яких воюють проти України.
Пізніше ведучого Олексія Коростельова звільнили з телеканалу.
У вівторок, 6 грудня стало відомо, що національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про анулювання ліцензії каналу "Дождь".
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