Телеканал "Дождь" позбавили ліцензії ще в одній європейській країні

У Литві також анулювали ліцензію на мовлення телеканала "Дождь".

Про це повідомляє комісія з радіо та телебачення.

Як пояснює комісія, ліцензія, видана в Латвії, давала право телеканалу розповсюджувати створений контент у країнах Євросоюзу, у Росії, США та інших країнах. Уже від 8 грудня телеканал не зможе мовити в Литві.

Скандал з телеканалом "Дождь"

Днями на російському телеканалі "Дождь" заявили про допомогу в оснащенні мобілізованих окупантів, яких воюють проти України.

Пізніше ведучого Олексія Коростельова звільнили з телеканалу.

У вівторок, 6 грудня стало відомо, що національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про анулювання ліцензії каналу "Дождь".

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