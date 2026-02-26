Телеканали Грузії поширюють брехню про війну в Україні

Війна в Україні

Реклама

Велика Британія запровадила санкції проти двох проурядових телеканалів Грузії — Imedi TV та POSTV — через поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Обмеження стали частиною нового британського пакета санкцій до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ, який охоплює загалом 297 організацій.

Реклама

Санкції передбачають заморожування активів і майна мовників у Великій Британії, а також заборону їхнім власникам керувати британськими компаніями.

У Лондоні заявили, що телеканали поширювали неправдиві наративи про війну, які підривають підтримку України та ставлять під сумнів її територіальну цілісність.

Зокрема, канал Imedi транслював меседжі про нібито «нелегітимність» української влади та зображував Україну як «маріонетку Заходу» — типові кремлівські пропагандистські тези.

Донедавна власником телеканалу Imedi був Іраклій Рухадзе, громадянин США грузинського походження, який проживає у Великій Британії.

Реклама

Рухадзе цього місяця продав свої акції компанії під назвою Prime Media Global, а нинішнє керівництво каналу отримало половину акцій, згідно з повідомленням на веб-сайті Hunnewell Partners, приватної інвестиційної фірми, одним із засновників якої є Рухадзе.

Засновник POSTV Шалва Рамішвілі засудив це рішення у своєму дописі у Facebook та припустив, що Лондон діяв так, «бо ми не кажемо, що Україна перемагає Росію».

Колись Грузія була однією з найбільш демократичних та прозахідних держав-наступниць Радянського Союзу, але з початку війни в Україні вона стала дедалі авторитарнішою та поглибила економічні зв’язки з Росією.

Нагадаємо, нещодавно спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський не виявляє вдячності до його країни. Водночас він нагадав, що саме це говорив про українського лідера американський президент Дональд Трамп.

Реклама

У відповідь на заяву очільника грузинського парламенту голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив із жорсткою реакцією. Він підкреслив, що Україна потребує реальної підтримки, а не повчань.