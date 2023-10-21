Телеведучий каналу Соловйова назвав Захарову "п'яною шм*рою": реакція пропагандиста

Телеведучий каналу "Соловйов Live" Євген Сатановський назвав Марію Захарову "п'яною шм*рою" за її антиізраїльські висловлювання.

Відповідна цитата прозвучала під час бесіди Сатановського з ізраїльським журналістом на його YouTube-каналі.

Як відомо, Сатановський вів на "Соловйов Live" авторську передачу "Армагеддонич". Його представляли як експерта з ізраїльської та близькосхідної політики.

17 жовтня на YouTube-каналі журналіста Олександра Вальдмана вийшло інтерв'ю Сатановського, у якому він, зокрема, заявив, що "заступник міністра [закордонних справ РФ Михайло] Богданов, який сильно спився, бухав, як не в собі".

"А от Маша Захарова, яка євреїв не дуже й любить, а Ізраїль взагалі терпіти не може. Особливо вона це і не приховує. Ще одна шм*ра, яка сильно випиває, яка у нас тим не менш спікер МЗС", - сказав тоді Сатановський.

Сам пропагандист Соловйов одразу відреагував на ситуацію. Він поспішив вибачитися за слова телеведучого і назвав "несправедливим" те, як Сатановський образив "уважаємих дипломатов". Соловйов заявив, що після такого більше не може продовжувати "професійне спілкування" з Сатановським і звільнив його з роботи.

Нагадаємо, депутат російської Держдуми Андрій Гурульов заявив про необхідність якщо не ізолювати, то знищити 20% населення Росії, яке не підтримує владу.

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