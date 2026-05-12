Тема біолабораторій в Україні повернулася: у США почали розслідування

Тулсі Габбард / © Associated Press

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала перевірку понад 120 біологічних лабораторій за кордоном, які протягом десятиліть отримували фінансування від Сполучених Штатів. Йдеться, зокрема, про установи, де могли проводитися дослідження небезпечних патогенів.

Про це повідомляє The New York Post із посиланням на заяву Габбард та представників Офісу директора Національної розвідки США.

За словами Габбард, її команда має встановити, де саме розташовані такі лабораторії, які патогени там зберігаються та які дослідження проводяться. Вона пов’язала перевірку з указом президента США Дональда Трампа щодо обмеження так званих досліджень “посилення функцій” вірусів.

“Пандемія COVID-19 показала катастрофічні глобальні наслідки, які можуть мати дослідження небезпечних патогенів у біологічних лабораторіях”, — заявила Габба рд.

Що саме перевірятимуть

За новими вказівками, американська розвідка має проаналізувати діяльність усіх біолабораторій за кордоном, які фінансувалися США. Це стосується як установ, що могли працювати з експериментами зі зміни властивостей вірусів, так і лабораторій, які займаються захистом від небезпечних патогенів.

За даними представників ODNI, такі лабораторії розташовані більш ніж у 30 країнах. Частина з них у минулому отримувала фінансування в межах програми Міністерства оборони США зі спільного зменшення загроз. Ця програма з’явилася після холодної війни і була спрямована, зокрема, на безпечне поводження з небезпечними біологічними матеріалами та запобігання спалахам інфекцій.

У фокусі — лабораторії в Україні

Окремо в матеріалі згадують про нібито 40 біолабораторій в Україні. Представники американської розвідки заявили, що через повномасштабну війну Росії проти України ці об’єкти можуть перебувати під ризиком компрометації.

Водночас у США раніше наголошували, що йдеться не про “американські біолабораторії” у сенсі об’єктів, які належать або управляються Вашингтоном, а про українські біологічні дослідницькі установи, які отримували підтримку в межах міжнародних програм біобезпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росія та Китай поширювали заяви про нібито “американські біолабораторії” в Україні. Адміністрація Джо Байдена 2022 року відкидала такі твердження як дезінформацію, наголошуючи, що США не мають в Україні власних хімічних чи біологічних лабораторій.

