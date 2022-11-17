"Тема ще не закрита": прем'єр-міністр Нідерландів нагадав про апеляції на вирок у справі рейсу МН17

Заочне засудження Гіркіна та його підручних до довічного ув’язнення було важливим, але не остаточним кроком.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відреагував на вирок Окружного суду в Гаазі, яким до довічного ув'язнення засуджено колишнього ватажка “ДНР” Ігоря Гіркіна та двох його підручних - Сергія Дубінського та Леоніда Харченка.

У своєму Twitter він назвав його важливим кроком, але наголосив, що “ця тема ще не закрита”.

“Вирок у справі MH17 довгоочікуваний. Добре, що ця точка досягнута. Це ще один крок у прагненні до правди та справедливості для жертв та їхніх близьких”, - написав нідерландський прем’єр-міністр.

Також читайте Пожиттєве ув'язнення: Гіркіну та двом його підручним оголошено вирок у справі рейсу MH17

Засуджених за вбивство 298 людей на борту рейсу MH17, збитого російською ракетою у 2014 році в небі над Донбасом, суд зобов’язав виплатити понад 16 мільйонів євро як компенсацію жертвам. Однак, усі троє чоловіків залишаються на свободі, і залишається незрозумілим, чи вони коли-небудь відбуватимуть покарання.

Ще один звинувачений, росіянин Олег Пулатов був виправданий через відсутність доказів щодо його участі у пуску ракети. Він був єдиним серед звинувачених, чиї інтереси на суді захищали адвокати.

Як стало відомо, прокуратура Нідерландів подала апеляцію на виправдання Пулатова. Про це після оголошення вироку повідомив її речник. Прокуратура має два тижні на оскарження.

My initial reaction to the verdict in the #MH17 trial: pic.twitter.com/2hT4cx4vab — Mark Rutte (@MinPres) November 17, 2022

"Вердикт не є остаточним, він не закінчений", - написав у Twitter глава нідерландського уряду Марк Рютте, додавши, що всі сторони мають право на апеляцію. Водночас він зазначив, що вирок є важливим кроком, особливо для найближчих родичів потерпілих.

Нагадаємо, прокуратура Нідерландів покладала відповідальність за збиття Boeing 777 також на російську владу, яка дозволила перекидання ЗРК “Бук”, з якого було збито літак, до України.

Читайте також: