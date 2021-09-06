Темношкірий хлопчик "Антошка": в Білорусі розгорівся скандал через згущене молока з кавою

На підприємстві заявляють, що мета ребрендингу у них була нерасистською.

Білоруське згущене молоко представила новий дизайн упаковування — молоко з додаванням кави тепер ілюструє темношкірий хлопчик "Антошка".

Про це пише видання Zerkalo.Io.

Такий раптовий дизайн викликав скандал в соцмережах, Рогачівський молочноконсервний комбінат — виробник ласощі — навіть закрив коментарі до посту в соцмережі в Instagram, де були вперше опубліковані фотографії оновленого дизайну.

На самому підприємстві заявили, що раді такій популярності і запевнили, що ніякої відсилання до расизму автори дизайну не закладали.

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"Резонанс — це завжди прекрасно. Можливо, це викликало не зовсім правильну реакцію. Якісь відсилання були до расизму, але, чесно, подібний сенс ми не закладали. Він у нас був інший, мета ребрендингу — звернути увагу, тому ми задоволені", — розповіли на підприємстві.

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