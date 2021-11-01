Температура майже 40, дітей вивозили непритомними: українка розповіла про масове отруєння в Єгипті

У Єгипті не всім викликали швидку, госпіталізовували лише тих, кому ставало найгірше.

У Єгипті в Хургаді в готелі AMC Royal Hotel отруїлось 15 українців. Потерпілі стверджують, що масове отруєння тривалий час приховували і в готелі, і в туристичній компанії, яка організувала поїздку.

Також читайте Отруєння туристів у готелі в Єгипті: серед постраждалих все ж є українці

Про це пише Оbozrevatel

Туристка з України Тетяна Копач розповіла, що людей із отруєнням почали госпіталізовувати 30 жовтня. Наразі жінці складно сказати, чим саме вони отруїлись під час відпочинку в Єгипті. За словами українки, до готелю прибувало багато карет швидкої допомоги, щоб забрати дітей та дорослих, які вже були у тяжкому стані. Тетяні Копач та її чоловіку в ніч проти 31 жовтня також стало зле.

"Спочатку стало погано чоловікові, у нього піднялася температура практично до 40. У мене погіршилося самопочуття під ранок. Акцентувати на те, від чого стало погано, – складно", – пояснила Тетяна.

Тетяна Копач додає, що серед тих, хто постраждав через отруєння є понад 15 українців. Туроператор, який організував поїздку, на дзвінки людей не відповідав, а тому потерпілі не змогли зв'язатись із страховою компанією. Тоді українці напряму звернулись до лікаря у Єгипті. Медик виписав їм ліки, які деякі потерпілі змушені були придбати за власний рахунок. Проте ці медикаменти не допомогли.

"Летіли хлопці з України, які теж мали селитися в нашому готелі, але їх одразу переселили в інший, навіть не завозячи. Вони нам привезли ліки проти харчового отруєння. І ось тільки прийнявши їх, нам почало ставати трошки легше", – пояснила українка.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання