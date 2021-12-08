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Температура опустилася до мінус 43 градусів: люті морози окутали північну Швецію

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Температура опустилася до мінус 43 градусів: люті морози окутали північну Швецію

Associated Press

За словами метеорологів, така температура ще далека від рекордних.

Люті морози окутали північну Швецію.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 8 грудня.

Зазначається, що температура у віддаленому селищі Наймакка опустилася до мінус 43 градусів. Водночас метеорологи кажуть, що така температура ще далека від рекордних. 43 роки тому метеостанція показала мінус 49 градусів.

Наймакку вважають одним із найхолодніших місць у Швеції. А дістатися туди складно, бо це селище розташоване на кордоні з Фінляндією на крайній півночі Швеції і потрапити туди можна лише через Фінляндію.

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