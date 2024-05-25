Температура зашкалює: у Мексиці аномальна спека вбила майже 50 осіб

У Мексиці через сильну спеку загинули 48 осіб. У деяких районах було зафіксовано 45 градусів за Цельсієм.

Про це пише DW.

За словами метеорологів, над південною частиною Мексиканської затоки та північною частиною Центральної Америки фіксується "тепловий купол" – погодне явище, яке полягає у затримці гарячого повітря, що спричинило підвищення температури до 45 градусів за Цельсієм у деяких районах.

У результаті у період від 12 до 21 травня, як повідомляє місцева влада, через спеку померли 22 людини. Загальна кількість летальних випадків від 17 березня сягла 48.

Також повідомляється, що через скорочення запасів води у деяких районах Мексики спалахнули масові протести.

Національний автономний університет Мексики прогнозує ще більш високі температури впродовж найближчих 10-15 днів.

Нагадаємо, низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни на ділянці річки поблизу сербського портового міста Прахово.

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