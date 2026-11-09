Температурні рекорди та нові катаклізми: як супер-Ель-Ніньйо надзвичайно посилює погодні процеси

Супер-Ель-Ніньйо / © pixabay.com

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Екстремальне кліматичне явище «Супер-Ель-Ніньйо» буквально зашкалює та розганяє погодні процеси на планеті до небезпечних показників.

Про це йдеться у свіжому звіті Світової метеорологічної організації (СМО) про стан клімату за 2026 рік. Експерти наголошують: це явище вже спричинило аномальні глобальні температури, танення льодовиків і стрімкий підйом рівня моря, передає The Daily Mail.

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Найгірше ще попереду — за прогнозами вчених, Ель-Ніньйо утримуватиме екстремальну спеку та провокуватиме катаклізми щонайменше до 2027 року.

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«Ми увійшли в нову еру кліматичних екстремумів. Надпотужний Ель-Ніньйо зіштовхнувся з планетою, яка й без того перегріта через діяльність людини. Кліматичні рекорди продовжують валитися, а людські втрати зростають», — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, закликавши світових лідерів негайно скорочувати викиди та відмовлятися від викопного палива.

Рекордні температури та підйом рівня океану

Згідно з даними СМО, останні 12 років стали найтеплішими за всю історію спостережень. З січня по вересень 2026 року середня температура поверхні Землі була на 1,47°C вищою за доіндустріальні показники.

Науковці зазначають, що океани цього року також перебувають на шляху до абсолютного температурного максимуму. У червні, липні та серпні 2026 року було зафіксовано найвищий рівень моря за всю еру супутникових спостережень (з 1993 року).

«Ель-Ніньйо не додає планеті нового тепла. Воно вивільняє тепло з океану, який зараз є найтеплішим за весь час вимірювань. Тепла, яке може вивільнитися, стало значно більше. Ель-Ніньйо виступає „помножувачем ризиків“ для екстремальних погодних явищ: хвилі спеки, тропічні циклони та зливи посилюються швидше, ніж ми очікували», — пояснила Генеральна секретарка СМО Селесте Сауло.

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Смертельні наслідки по всьому світу

Катаклізми вже призводять до трагічних наслідків:

Європа: Літня спека, посухи та лісові пожежі призвели до понад 30 000 передчасних смертей.

Непал: У серпні через зсув льодовика та катастрофічну повінь загинули понад 1300 людей.

Індія: У квітні понад 146,5 мільйона осіб зіштовхнулися з нестерпною аномальною спекою.

370 тисяч життів під загрозою

Аналітичний інструмент El Niño Heat Mortality Tracker, розроблений Climate Impact Lab при Чиказькому університеті, показує, що протягом наступних шести місяців через спеку під загрозою опиняться ще понад 370 000 людських життів.

Найбільший удар припаде на Нігерію, Індію та Бразилію — на ці країни до березня припаде понад третина прогнозованих смертей від спеки. Спека вже зачепила і Велику Британію, де цього літа із впливом Ель-Ніньйо пов’язують близько 820 летальних випадків.

Вчені зазначають: можливість заздалегідь прогнозувати такі наслідки дає урядам шанс вжити заходів та врятувати людські життя до настання піку катастрофи.

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Нагадаємо, раніше вчені попередили про те, що супер-Ель-Ніньйо може спричинити рекордні збитки.

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