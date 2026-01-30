Темпи морських поставок зброї з КНДР до Росії суттєво сповільнилися: у чому причина

Корабель РФ (ілюстративне фото) / © соцмережі

Реклама

У січні 2026 року зафіксували суттєве зниження активності підозрілих операцій із транспортування зброї у північнокорейському порту Расон. Згідно з аналізом супутникових знімків Planet Labs, протягом місяця російські судна здійснили лише один захід до порту для завантаження контейнерів. Це стало першим відомим візитом підозрюваного судна з 21 грудня минулого року.

Про це повідомили NK Pro.

За інформацією видання, знімки зафіксували, що 14 січня біля причалу, який пов’язують з експортом північнокорейського озброєння для війни в Україні, пришвартувалося судно. Параметри корпусу вказують на те, що це був один із двох підсанкційних російських кораблів — «Ангара» або «Леді Р».

Реклама

Зазначається, що напередодні завантаження судно розвантажило, імовірно, порожні контейнери на сусідньому пірсі. У період з жовтня по грудень російські кораблі відвідували Расон щонайменше тричі на місяць. Це свідчить про зміну інтенсивності логістики на початку року.

Одним із факторів уповільнення темпів постачання фахівці називають складні погодні умови. Наприкінці січня російський порт Східний значною мірою замерз. Це створило ризики для навігації. Крім того, на регіон обрушилися найсильніші снігопади за останні 20 років, які торкнулися Владивостока та Находки.

Аналітики також не виключають вплив внутрішньої політики Пхеньяна. Зокрема підготовку до Дев’ятого з’їзду Трудової партії Кореї у лютому, або триваючі міжнародні переговори за участі США, Росії та України.

За наявними оцінками, з 2023 року КНДР передала Росії від 6,5 до понад 8 мільйонів артилерійських снарядів. Це може покривати до половини потреб Москви. Номенклатура поставок включала майже 250 балістичних ракет KN-23, артилерію «Коксан», реактивні системи залпового вогню, міномети та касетні боєприпаси.

Реклама

Що відомо про співпрацю КНДР та РФ

Раніше ми писали, що Росія, ймовірно, надала допомогу у створенні її першого атомного підводного човна. Така співпраця могла стати частиною неформального обміну, в межах якого КНДР постачає Москві військових і озброєння для війни проти України.

Північна Корея вичерпала свої запаси артилерійських снарядів для постачання Росії, що підтверджують останні дані.

Північнокорейських робітників відправляють на роботу в Росію, «як рабів», а гроші за їхню працю йдуть до кишені Кім Чен Ина і його режиму.

Кім Чен Ин наказав солдатам КНДР на фронті в Україні «героїчно» підривати себе, а не здаватися в полон.